Дипломат розповів, чи можуть вибори до Конгресу США позначитися на двопартійній підтримці України

Коло проблем, щодо яких у США існує загальнонаціональний консенсус, є вкрай обмеженим, інформує ZN.ua.

В листопаді у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, підсумки яких сформують політичний пейзаж Сполучених Штатів на наступні два роки і значною мірою визначать параметри виборчої кампанії 2024 року. У статті «Чи візьме Трамп реванш у Байдена та чи програє від цього Україна» Олег Шамшур пояснив, чи можуть результати виборів позначитися на сталій двопартійній підтримці України.

Шамшур вважає, що за будь-яких результатів проміжних виборів у США, можна очікувати продовження або навіть посилення міжпартійного протистояння в Конгресі та американській політиці в цілому. Зокрема, деякі республіканці вже повідомили про наміри розпочати процедуру імпічменту президента Джо Байдена.

«Коло проблем, щодо яких у Сполучених Штатах існує загальнонаціональний консенсус, є вкрай обмеженим. Для нас гранично важливо, щоби він зберігався в питанні допомоги Україні в боротьбі з російською агресією», - підкреслив автор.

За його словами, на перший погляд, ситуація в цьому сенсі залишається сприятливою для України. На початку серпня (згідно з дослідженням учених Мерілендського університету, які здійснюють постійний моніторинг цієї проблематики) 70% американців вважали, що США роблять достатньо або замало для підтримки України. Для продовження підтримки вони навіть готові йти на певні жертви в економічному плані: 62% не зупинить збільшення витрат на енергетичні носії, а 58% — зростання інфляції.

Водночас Шамшур наголосив, що варто звернути увагу на кілька «але». По-перше, хоча підтримка України в США залишається на стабільно високому рівні, вона знизилася порівняно з початком війни, принаймні в аспекті економічної ціни, яку готові за це заплатити пересічні американці.

По-друге, за словами дипломата, існує, а також має тенденцію до збільшення, суттєва відмінність у позиції прихильників Демократичної та Республіканської партій. Зокрема, зростання енергетичних витрат готові витримати 78% демократів і 44% республіканців; інфляційний тиск — 72% демократів і 39% республіканців. 46% республіканців і 42% незалежних (порівняно з 11% демократів) поділяють думку, що США роблять для України забагато.

Останні цифри корелюються з формуванням у Палаті представників групи конгресменів-республіканців, які постійно виступають проти надання Україні зброї та інших видів допомоги: під час голосування 40-мільярдного пакета допомоги у травні їх було вже 57; проти нього проголосувало також 11 сенаторів-республіканців. Група включає в себе палких прихильників Дональда Трампа, відомого своєю симпатією до президента РФ Владіміра Путіна, яка в сучасних умовах трансформувалась у фактичне виправдання Трампом російської агресії проти України.

На думку Шамшура, все це свідчить про посилення в Республіканській партії впливу ізоляціоністів. Зокрема, їхнім рупором став один із провідних журналістів телеканалу Fox Такер Карлсон, якому, за його словами, «байдуже, що Путін робить в Україні». Також з’явилась інформація, що Кремль рекомендував російським ЗМІ частіше цитувати Карлсона.

Дипломат пояснив, що ізоляціоністи поки що перебувають у меншості серед американських законодавців. Утім, він додав, що цілком реально, що їхня кількість у складі Конгресу нового скликання зросте внаслідок обрання до складу його республіканської фракції нових трампістів.

«Чи позначиться це на сталій двопартійній підтримці України в Конгресі США, яка за умов війни є абсолютно необхідною для нашої держави? Треба визнати, що це залежатиме від факторів, більшість яких перебуває поза зоною нашого можливого впливу», - зазначає автор.

Однак, на думку Шамшура, Україна може і має підвищити ефективність своєї комунікації з американськими законодавцями та особливо з американським загалом, щоби звузити маржу для маневру тих сил, які воліли б відсунути допомогу Києву щонайдалі в переліку завдань зовнішньої політики США.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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