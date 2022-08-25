Atlantic Council: В України є шість ключових вимог для переговорів з Росією

Низка сміливих українських атак в окупованому Криму і в російському Білгороді стала сигналом про початок нового етапу війни, в якому Україна все більше буде брати ініціативу на себе, створюючи військовий порядок денний. Паніка почала поступово поширюватися серед простих росіян. Багато з них вирішили покинути Крим і Білгород.

Цей зсув в динаміці після шести місяців боїв точно помітили в Кремлі. Війна все ще далека від свого завершення. Але Україна помітно стає більш рішучою, а російські наступальні операції швидко втрачають напір. Через це Владімір Путін демонструє ознаки того, що він хотів би повернутися за стіл переговорів, - пише в статті для Atlantic Council шведський економіст і дипломат Андерс Ослунд. Військова перемога зараз, здається, за межами російських можливостей. Тож лишається не відомим, чи війна зайде в затяжний глухий кут, чи Україна зможе змусити Росію відступати.

Ослунд пише, що на відміну від Москви, у Києва немає проблем з резервом солдатів. І не схоже, щоб українську армію чекали неминучі проблеми з залученням нових солдатів. Однак, українська армія все же сильно залежна від поставок західної зброї, необхідної для початку серйозного контрнаступу. Дехто в Берліні, Парижі і Вашингтоні боявся, що забезпечення України потужною зброєю може спровокувати Путіна на ескалацію. Натомість в останні тижні Росія погодилася розблокувати українські порти в Чорному морі і продемонструвала готовність пустити міжнародних іспекторів на Запорізьку АЕС, яку вона зараз контролює. Тим часом, помітні посланці Кремля, такі як колишній канцлер Німеччини Герхард Шрьодер заявили про готовність Путіна до початку переговорів.

Цілком можливо, що російський автократ зараз розуміє загрозу поразки. І тому він намгається відновити свої позиції, вдаючись до дипломатії. У всякому разі, в Україні досі відкидали будь-які перспективи початку переговорів високого рівня. Однак, оскільки війна затягнулася, Україна, швидше за все, зіштовхнеться з міжнародним тиском у найближчі місяці. Київ будуть підштовхувати до участі в нових дипломатичних ініціативах. Саме тому Україні дуже важливо чітко заявити про свої ключові вимоги наперед.

Фундаментальний страх полягає в тому, що Путін може використати передчасне перемир’я, щоб закріпити свої завоювання, як це було у випадку з Мінськими угодами у 2014 і 2015 роках. Таке перемир’я стане лише підготовчим етапом для нової війни у найближчі роки, яка почнеться, щойно Росія «залиже свої рани» і перегрупує війська.

Тож як президент Володимир Зеленський правильно наголосив, перша і говна умова для майбутніх мирних переговорів - це відновлення українського контролю над усіма окупованими територіями. До них належить Крим, Донбас і всі регіони, які російській армії вдалося захопити за останні шість місяців. Повне відновлення територіальної цілісності України - це єдиний спосіб гарантувати довготривалий мир.