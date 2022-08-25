Американський конгресмен висміяв росіян: "Вам усім потрібний Ісус, але HIMARS буде достатньо"

Американський конгресмен висміяв росіян: "Вам усім потрібний Ісус, але HIMARS буде достатньо"

Американський конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер після прослуховування аудіоперехоплення розмов окупантів із родичами в рф здивувався, наскільки вони навіжені. Та порадив лікцувати їх за допомогою HIMARS.

Про це член Палати представників від штату Іллінойс, ветеран ВПС США Адам Кінзінгер написав у Twitter.

Він послухав перехоплення розмови російського військового в Україні з дружиною, де вони кричать, і написав:

«Чи всі російські пари так кричать одне на одного, коли перебувають на межі поразки? Це, напевно, вже четвертий перехоплений дзвінок, який я чую, де така ворожість». «росіє, вам усім потрібен Ісус. Але HIMARS буде достатньо найближчим часом», – вважає Кінзінгер.


Алексей Ионов, politeka.net





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