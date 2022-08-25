Затримано зрадника, який здавав росіянам позиції українських HIMARS

Росіяни використовували отриману від зрадника інформацію для нанесення ракетних ударів

Затримано зрадника, який здавав росіянам позиції українських HIMARS
У Миколаєві затримали зрадника
© СБУ

У прифронтових районах Миколаївщини правоохоронці затримали агента головного управління генерального штабу ЗС Росії (ГРУ). Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Мешканець Миколаївщини збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на південному напрямку», - йдеться у повідомленні.

Основним завданням зрадника, за даними контррозвідки, було встановлення і передача росіянам координат бойових позицій реактивних артилерійських систем «HIMARS».

Росіяни планували використати отриману від зрадника інформацію для підготовки та проведення диверсій і ракетних ударів.

Зраднику повідомили про підозру та взяли під варту.


Артем Руденко, ZN.ua





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