Затримано зрадника, який здавав росіянам позиції українських HIMARS

У прифронтових районах Миколаївщини правоохоронці затримали агента головного управління генерального штабу ЗС Росії (ГРУ). Про це повідомляє Служба безпеки України.

«Мешканець Миколаївщини збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на південному напрямку», - йдеться у повідомленні.

Основним завданням зрадника, за даними контррозвідки, було встановлення і передача росіянам координат бойових позицій реактивних артилерійських систем «HIMARS».

Росіяни планували використати отриману від зрадника інформацію для підготовки та проведення диверсій і ракетних ударів.

Зраднику повідомили про підозру та взяли під варту.