Російським військовим льотчикам не виплачують "бойові" на війні в Україні - розвідка
Російські військові льотчики масово скаржаться на невиплату "бойових" від початку "спецоперації" в Україні.
Про це свідчать перехоплення розмов окупантів, повідомило Guildhall джерело в українській розвідці, інформує
Зокрема, члени екіпажів Іл-22 з числа військовослужбовців в/ч 27237 (1338-й випробувальний центр Щолково, аеродром "Чкаловський", що розташований у Московській області), масово скаржаться на невиплату "бойових".
Військовослужбовці брали участь у виконанні завдань у складі російських окупаційних військ упродовж травня-червня.
При цьому екіпажі зазначеного підрозділу, які виконували відповідні завдання в Україні з лютого до квітня, скаржаться, що "бойові" їм були нараховані лише за березень.
Нагадаємо, у живих російських військових із початку війни виникли проблеми з отриманням грошей за виконання бойових завдань. Ні військові, ні їхні родичі не розуміють, як розраховуються суми і чому підсумкова зарплата так відрізняється від того, що публічно обіцяє влада РФ. При цьому із виплатами "гробових" проблем менше, якщо тіло солдата виходить доставити з поля бою.