Дипломат пояснив, у чому значущість проміжних виборів до Конгресу США у листопаді

8 листопада в США відбудуться так звані проміжні вибори, коли переобирається весь склад Палати представників та одна третина Сенату. У статті «Чи візьме Трамп реванш у Байдена та чи програє від цього Україна» Олег Шамшур пояснив, чому ці вибори важливі.

За його словами, значущість цьогорічних проміжних виборів до Конгресу США у тому, що їхні підсумки сформують політичний пейзаж Сполучених Штатів на наступні два роки і, відповідно, значною мірою визначать параметри виборчої кампанії 2024 року, зокрема, чи відбудеться «матч-реванш» Трамп vs Байден.

Здавалося б, негативне ставлення до такого сценарію переважної більшості американців, які наразі не хочуть бачити жодного із них кандидатом у президенти (57% опитаних проти кандидатури Трампа і 60% — Байдена), виключає можливість повторення дуелі. Втім, як зазначає автор статті, нинішній розклад сил у Демократичній і Республіканській партіях свідчить про протилежне.

Більшість представників ядра Демократичної партії переконані, що саме Байден має найкращі можливості знову перемогти Дональда Трампа, якщо той вирішить балотуватися 2024-го.

За словами Шамшура, амбіціям президента сприяє також обмеженість лідерського резерву Демократичної партії, зокрема, найпопулярнішу фігуру з пулу претендентів на заміну Байдена — віце-президента Камалу Харріс — за всієї поваги до її посади не можна віднести до найбільш харизматичних та ефективних політиків, здатних завоювати симпатії американських виборців. Таким чином, попри вік, Байден має всі шанси представляти Демократичну партію на президентських виборах 2024 року і вже повідомив про свій намір знову претендувати на найвищу посаду в державі, зазначає Шамшур.

Водночас, автор наголошує, що Дональд Трамп міцно утримує контроль над Республіканською партією. Продовжується «зачистка» партії від традиційних консерваторів: свої позиції зберегли лише двоє з десяти республіканських членів Палати представників, які голосували за імпічмент Трампа. Партійна ідеологія трансформується відповідно до поглядів радикалізованої бази республіканців, яка продовжує вірити у міф про «вкрадені» президентські вибори та інші теорії змови.

Дональд Трамп залишається лідером Республіканської партії і, подібно до Байдена у демократів, з великою ймовірністю може стати її кандидатом у президентських перегонах навіть за наявності низки сильних конкурентів, таких, як губернатор Флориди Рональд ДеСантіс, колишній віцепрезидент Майк Пенс та колишня представниця США в ООН Німрата Хейлі.

Однак, Шамшур додав, що на заваді цьому можуть стати проблеми Трампа з правосуддям, оскільки колишній президент США є об’єктом низки проваджень, зокрема щодо його ролі у нападі на Конгрес 6 січня 2020 року, спроб змінити результати президентських виборів, ділової діяльності до обрання президентом і незаконного зберігання таємних документів.

Висловлюється навіть припущення, що внаслідок цих розслідувань Трамп може бути позбавлений права обіймати виборчі посади. Натомість «переслідування» Дональда Трампа сприяють подальшій радикалізації його прихильників, які спрямовують своє невдоволення проти державних інституцій і вашингтонського істеблішменту, вважає Шамшур.