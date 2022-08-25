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2022-08-25
Мелітопольські партизани підірвали штаб окупантів у Приазовському
Саме там видавали російські паспорти та готували до проведення псевдореферендуму, інформує
© Скріншот з відео
У тимчасово окупованому селищі Приазовське на Запоріжжі вибухнув штаб окупантів, до цього доклали руку партизани,
«Сили спротиву продовжують не просто натякати, а вибухово заявляти окупантам, що їм тут не раді. Сьогодні вночі підірвано штаб окупантів у селищі Приазовське Мелітопольського району. Саме там готувались до «голосування» та видавали російські паспорти», - написав Федоров у Telegram.
Федоров натякнув на нові диверсії, пообіцявши окупантам, що все пов’язане з підготовкою до псевдореферендуму знищуватиметься на місці.
Ольга Чекіс, ZN.ua