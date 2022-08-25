У День Незалежності окупанти обстріляли 58 населених пунктів України

Це більше, аніж у будь-який інший день.

У День Незалежності окупанти обстріляли 58 населених пунктів України
© Валентин Резніченко / Telegram

Впродовж доби 24 серпня, коли Україна святкувала День Незалежності, російські окупанти обстріляли 58 населених пунктів нашої держави, що значно більше, аніж в будь-який інший пересічний день, повідомив вранці у четвер заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

«24 серпня для Росії сакральна дата, якою вони б не могли не скористатися для своїх звірячих справ. На жаль, як ми в МВС і попереджали, вчорашнє свято незалежності росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По-перше, кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів – це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай», - сказав він в ефір.

Також замміністра додав, що країною прокотилася і хвиля фейкових повідомлень про замінування. Так, телефонні терористи «мінували» залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Також були повідомлення про мінування об’єктів у Львові, Мукачеві і Дніпрі. Загалом поліція отримала 17 таких повідомлень про «замінування» 118 об’єктів.

При цьому Єнін додав, що попри свято сапери продовжили розмінування територій, зокрема в Київській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Російські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідкаРосійські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
На Херсонщині окупанти розстріляли подружжя фермерів у власному будинкуНа Херсонщині окупанти розстріляли подружжя фермерів у власному будинку
Дипломат розповів, чи можуть вибори до Конгресу США позначитися на двопартійній підтримці УкраїниДипломат розповів, чи можуть вибори до Конгресу США позначитися на двопартійній підтримці України
РФ «привітала» Україну з Днем Незалежності рекордною кількістю повітряних тривогРФ «привітала» Україну з Днем Незалежності рекордною кількістю повітряних тривог
Atlantic Council: В України є шість ключових вимог для переговорів з РосієюAtlantic Council: В України є шість ключових вимог для переговорів з Росією
Міністр оборони: «Кожному доведеться принести в жертву заради України частину комфорту»Міністр оборони: «Кожному доведеться принести в жертву заради України частину комфорту»
Окупанти завдали удару залізничної станції: багато загиблих, перші подробиціОкупанти завдали удару залізничної станції: багато загиблих, перші подробиці
Окупанти та колаборанти скаржаться на обстріл ЗСУ Каховської ГЕС – ЗМІОкупанти та колаборанти скаржаться на обстріл ЗСУ Каховської ГЕС – ЗМІ
Росія півроку веде повномасштабну війну: де точаться бої у День Незалежності УкраїниРосія півроку веде повномасштабну війну: де точаться бої у День Незалежності України
«Ми на вашому боці в часи боротьби»: президент Ізраїлю привітав Україну з Днем Незалежності«Ми на вашому боці в часи боротьби»: президент Ізраїлю привітав Україну з Днем Незалежності
Шість місяців війни проти України стали стратегічно шкідливими для РФ — Міноборони БританіїШість місяців війни проти України стали стратегічно шкідливими для РФ — Міноборони Британії
Последние новости
Подгружаем последние новости