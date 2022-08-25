У День Незалежності окупанти обстріляли 58 населених пунктів України

Впродовж доби 24 серпня, коли Україна святкувала День Незалежності, російські окупанти обстріляли 58 населених пунктів нашої держави, що значно більше, аніж в будь-який інший пересічний день, повідомив вранці у четвер заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін.

«24 серпня для Росії сакральна дата, якою вони б не могли не скористатися для своїх звірячих справ. На жаль, як ми в МВС і попереджали, вчорашнє свято незалежності росіяни псували з маніакальною жорстокістю. По-перше, кількість обстрілів населених пунктів збільшилася. За минулу добу поліція зафіксувала обстріли 58 населених пунктів – це значно вища кількість обстрілів, ніж ми фіксуємо зазвичай», - сказав він в ефір.

Також замміністра додав, що країною прокотилася і хвиля фейкових повідомлень про замінування. Так, телефонні терористи «мінували» залізничні вокзали у Вінниці, Рівному, Хмельницькому. Також були повідомлення про мінування об’єктів у Львові, Мукачеві і Дніпрі. Загалом поліція отримала 17 таких повідомлень про «замінування» 118 об’єктів.

При цьому Єнін додав, що попри свято сапери продовжили розмінування територій, зокрема в Київській, Сумській, Чернігівській та Черкаській областях.