Вночі армія РФ вдарила по Миколаєву ракетами С-300 — голова ОВА

Війська РФ знову обстріляли Миколаїв. В ніч на 25 серпня окупанти завдали удару ракетами С-300. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.

«Вночі, 25 серпня, орієнтовно о 03:30 Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Відомо про влучання в приватний житловий сектор», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожого удару загорівся приватний будинок, крім того, пошкоджень зазнали декілька домівок. За попередніми даними, обійшлося без жертв та постраждалих. Однак інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

Також, за інформацією ОК «Південь», увечері 24 серпня, окупанти атакували місто реактивними снарядами системи залпового вогню «Смерч».

«Удар спрямовано на портову інфраструктуру. Постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються», - зазначається у повідомленні ОВА.

Крім того, Кім розповів про ситуацію в області.

В Миколаївському районі зранку, 24 серпня, армія РФ обстріляла приватне сільськогосподарське підприємство у с. Котляреве, Шевченківської громади. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків спалахнула ремонтна майстерня, знищено сільгосптехніку та покрівлю майстерні. На щастя, постраждалих немає.

Також протягом минулої доби під ворожими обстрілами було с. Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок ударів частково зруйновано господарські споруди, також були влучання по відкритих територіях за межами населеного пункту. Постраждалих немає.

У Баштанському районі з 21:30, 24 серпня, по 05:00, 25 серпня, були обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Також близько 23:00 від ворожих ударів постраждало с. Червона Долина. Окупанти влучили в сільгоспбудівлі домогосподарств, обійшлося без постраждалих.

Крім того, за словами голови ОВА, тривають обстріли Березнегуватської громади.

Внаслідок сьогоднішніх ранкових обстрілів у смт Березнегувате зруйновано житловий будинок. Протягом минулої доби армія РФ атакувала і прилеглі території сіл Лепетиха та Кавказ. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень наразі уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, повідомляє голова ОВА.