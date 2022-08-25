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2022-08-25
США попереджають про майбутні фіктивні референдуми на окупованих територіях
Потенційні регіони, де можуть відбутися референдуми, включають Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, інформує
США мають інформацію про те, що Росія готується провести фіктивні референдуми в окупованих регіонах України. Про це повідомив на брифінгу Джон Кірбі, координатор із комунікацій у Раді національної безпеки.
За його словами, це може відбутись упродовж декількох днів — до кінця цього тижня.
Потенційні регіони, де можуть відбутися референдуми, включають Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.
Микита Ткаченко, ZN.ua