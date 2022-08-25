США попереджають про майбутні фіктивні референдуми на окупованих територіях

США мають інформацію про те, що Росія готується провести фіктивні референдуми в окупованих регіонах України. Про це повідомив на брифінгу Джон Кірбі, координатор із комунікацій у Раді національної безпеки.

За його словами, це може відбутись упродовж декількох днів — до кінця цього тижня.

Потенційні регіони, де можуть відбутися референдуми, включають Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.