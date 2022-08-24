"Не можна говорити з тим, хто хоче забрати ваше життя": Джонсон про переговори з РФ

Прем'єр Британії закликав світ збільшувати підтримку України та завдати удару росіянам, інформує ZN.ua.

© Офіс президента

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який у День Незалежності України прибув із візитом до Києва, виступив проти швидкого повернення нашої країни до переговорів із Росією і пропозицій “дрібного плану перемир’я” з агресором. Про це він сказав на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції.

"Я думаю, що зараз не час виходити з якимось дрібним планом перемир'я. Не можна вести переговори з тим, хто хоче на вас напасти на вулиці й забрати ваше життя разом із гаманцем. Все, що важливо – це відновити і зберегти територіальну цілісність України", – заявив Джонсон.

Водночас, він закликав світ збільшувати підтримку України й не допустити того, щоб санкції проти РФ зупинялися “бодай на хвилину”.

"Ми знаємо, що йде зима, що буде складно, що Росія намагатиметься використовувати це у своїх цілях. Це стане першим випробуванням, зокрема, і для Європи – вистояти проти цього тиску, як Україна вистоїть. І я вважаю, що ми пройдемо цю зиму, і наша позиція тільки зміцниться, тоді як позиція Путіна та його можливості лише зменшуватимуться", – зазначив прем’єр Британії.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
Блок рекламы


Похожие новости
Борис Джонсон став першим членом Loyalty Club УкрзалізниціБорис Джонсон став першим членом Loyalty Club Укрзалізниці
Джонсон оголосив про надання Україні нового великого пакету військової допомогиДжонсон оголосив про надання Україні нового великого пакету військової допомоги
"Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться" - Борис Джонсон"Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться" - Борис Джонсон
У Києві можна побачити унікальну колекцію "прапорів Незалежності": фотоУ Києві можна побачити унікальну колекцію "прапорів Незалежності": фото
Джонсон на саміті Кримської платформи звернувся до друзів і партнерів УкраїниДжонсон на саміті Кримської платформи звернувся до друзів і партнерів України
WP: Що б не говорили про вбивство доньки Дугіна, Кремлю вірити не можнаWP: Що б не говорили про вбивство доньки Дугіна, Кремлю вірити не можна
Чехія хоче стати лідером у відбудові України після війни – міністр СікелаЧехія хоче стати лідером у відбудові України після війни – міністр Сікела
The Guardian: Путін не лише хоче захопити владу в Києві, але й показати безсилля НАТО
Дружина Бориса Джонсона у червоному купальнику з глибоким декольте захопила стрункістюДружина Бориса Джонсона у червоному купальнику з глибоким декольте захопила стрункістю
FT: Зустрічі Путіна з Зеленським не буде, Росія не хоче домовлятися про мир з УкраїноюFT: Зустрічі Путіна з Зеленським не буде, Росія не хоче домовлятися про мир з Україною
Последние новости
Подгружаем последние новости