"Не можна говорити з тим, хто хоче забрати ваше життя": Джонсон про переговори з РФ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який у День Незалежності України прибув із візитом до Києва, виступив проти швидкого повернення нашої країни до переговорів із Росією і пропозицій “дрібного плану перемир’я” з агресором. Про це він сказав на спільній із президентом України Володимиром Зеленським пресконференції.

"Я думаю, що зараз не час виходити з якимось дрібним планом перемир'я. Не можна вести переговори з тим, хто хоче на вас напасти на вулиці й забрати ваше життя разом із гаманцем. Все, що важливо – це відновити і зберегти територіальну цілісність України", – заявив Джонсон.

Водночас, він закликав світ збільшувати підтримку України й не допустити того, щоб санкції проти РФ зупинялися “бодай на хвилину”.

"Ми знаємо, що йде зима, що буде складно, що Росія намагатиметься використовувати це у своїх цілях. Це стане першим випробуванням, зокрема, і для Європи – вистояти проти цього тиску, як Україна вистоїть. І я вважаю, що ми пройдемо цю зиму, і наша позиція тільки зміцниться, тоді як позиція Путіна та його можливості лише зменшуватимуться", – зазначив прем’єр Британії.