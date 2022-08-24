Окупанти завдали удару залізничної станції: багато загиблих, перші подробиці

дим, вибух, дим у небі

У Дніпропетровській області окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції Чаплине. Загинуло 15 людей, близько 50 отримали поранення.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у виступі по відеозв'язку перед Радою безпеки ООН.

Він повідомив, що перед виступом отримав інформацію про те, що росіяни завдали ракетного удару по залізничній станції, прямо по вагонах на станції Чаплине.

"Чотири пасажирські вагони горять... Станом на даний момент убито щонайменше 15 людей, близько 50 поранено. Рятувальники працюють. Але, на жаль, кількість загиблих ще може збільшитися", – сказав Зеленський.

"Ось так Росія підготувалася до цього засідання Ради безпеки ООН", – додав він.


Алексей Ионов, politeka.net





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