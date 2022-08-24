Борис Джонсон став першим членом Loyalty Club Укрзалізниці

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав картку лояльності «Укрзалізниці», адже вже втретє обрав залізницю для подорожі до Києва на відзначання Дня Незалежності.

Картку з vip-номером 001 Джонсону вручив безпосередньо голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, пише пресслужба перевізника.

«Залізничники вдячні пану Джонсону за підтримку в День нашої незалежності та розраховують бачити одного з найбільших друзів України на борту українських поїздів ще частіше — після завершення війни й поготів», — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що запуск програми лояльності «Укрзалізниці» UZ Loyalty Club офіційно не розпочато, перевізник обіцяє, що він відбудеться вже незабаром. Однак номер 001 вже закріплений за британським прем’єром.