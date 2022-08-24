Борис Джонсон став першим членом Loyalty Club Укрзалізниці

Британський прем'єр отримав картку з номером 001.

Борис Джонсон став першим членом Loyalty Club Укрзалізниці
© Укрзалізниця / Facebook

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон отримав картку лояльності «Укрзалізниці», адже вже втретє обрав залізницю для подорожі до Києва на відзначання Дня Незалежності.

Картку з vip-номером 001 Джонсону вручив безпосередньо голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін, пише пресслужба перевізника.

«Залізничники вдячні пану Джонсону за підтримку в День нашої незалежності та розраховують бачити одного з найбільших друзів України на борту українських поїздів ще частіше — після завершення війни й поготів», — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що запуск програми лояльності «Укрзалізниці» UZ Loyalty Club офіційно не розпочато, перевізник обіцяє, що він відбудеться вже незабаром. Однак номер 001 вже закріплений за британським прем’єром.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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