ЗСУ відбрили атаки ворога на п'яти напрямках: зведення Генштабу на вечір 24 серпня

Триває 182-га доба протистояння українського народу російському вторгненню. На вечір середи, 24 серпня, ЗСУ зірвали наступи ворога під Слов'янськом, Бахмутом, Авдіївкою та Павлівкою Донецької області та на Південнобузькому напрямку.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф.

На Слов’янському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Нової Дмитрівки.

На Бахмутському напрямку ударами авіації ворог намагався зруйнувати важливі об?єкти в районах міст Соледар та Бахмут. Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар, Бахмутське та Кодема. Отримали відсіч та ретирувалися.

На Авдіївському напрямку наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися встановити контроль над населеними пунктами Піски та Невельське. Успіху не мали, традиційно зазнали втрат та відійшли.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили наступ ворога у напрямках населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Велика Новосілка.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Миколаївки. Українські воїни завдали ворогу втрат та відкинули назад.

Тривають авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території України. Сьогодні день особливо багатий на повітряні тривоги йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.


Ігор Тимофєєв, Апостроф





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