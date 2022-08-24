Окупанти та колаборанти скаржаться на обстріл ЗСУ Каховської ГЕС – ЗМІ

Збройні сили України б'ють по Каховській ГЕС. Про це заявив РИА Новости представник окупаційної влади Нової Каховки Володимир Леонтьєв, повідомляє "Медуза" .

"Посеред білого дня, День незалежності України зустрічаємо обстрілами з боку України. Б'ють артилерією по ГЕС", — поскаржився він.

За його словами, повітряна тривога триває, інформації про постраждалих і завдану шкоду поки що немає.