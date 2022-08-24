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2022-08-24
Окупанти та колаборанти скаржаться на обстріл ЗСУ Каховської ГЕС – ЗМІ
В "адміністрації" окупованої Нової Каховки чомусь незадоволені обстрілами, інформує
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook
Збройні сили України б'ють по Каховській ГЕС. Про це заявив РИА Новости представник окупаційної влади Нової Каховки Володимир Леонтьєв,
"Посеред білого дня, День незалежності України зустрічаємо обстрілами з боку України. Б'ють артилерією по ГЕС", — поскаржився він.
За його словами, повітряна тривога триває, інформації про постраждалих і завдану шкоду поки що немає.
Юлія Мельничук, ZN.ua