Окупанти та колаборанти скаржаться на обстріл ЗСУ Каховської ГЕС – ЗМІ

В "адміністрації" окупованої Нової Каховки чомусь незадоволені обстрілами, інформує ZN.ua.

Окупанти та колаборанти скаржаться на обстріл ЗСУ Каховської ГЕС – ЗМІ
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Збройні сили України б'ють по Каховській ГЕС. Про це заявив РИА Новости представник окупаційної влади Нової Каховки Володимир Леонтьєв, повідомляє "Медуза".

"Посеред білого дня, День незалежності України зустрічаємо обстрілами з боку України. Б'ють артилерією по ГЕС", — поскаржився він.

За його словами, повітряна тривога триває, інформації про постраждалих і завдану шкоду поки що немає.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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