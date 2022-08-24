В Міноборони Британії оцінили можливість прямої заборони на видачу віз росіянам

Глава Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що Лондон може «посилити» візові умови для росіян, але залишився невпевненим, чи є пряма заборона «правильним шляхом», повідомляє The Guardian .

Зауваження міністра оборони Британії прозвучали в той момент, коли Фінляндія, Естонія та Чехія закликали ЄС запровадити заборону на видачу нових туристичних віз для росіян для в’їзду до Шенгенської зони як покарання за війну Росії проти України.

«Я звичайно думаю, що ми можемо посилити умови видачі наших віз. Я не впевнений, чи пряма заборона є правильним шляхом», - сказав Воллес.

На його думку, це питання має розглядати міністр внутрішніх справ.

«Мені не подобається, і я впевнений, що нікому з ваших слухачів не подобається, спостерігати, як дружини олігархів або дружини російських високопосадовців відпочивають в Греції чи на півдні Франції, або на супер-яхтах по всьому світу, поки їхня армія вчиняє воєнні злочини в Україні», - заявив він в ефірі програми BBC Radio 4.