В Росії розуміють, що поразка в Україні зруйнує путінський режим — Клімкін

Ексміністр спрогнозував роль України в майбутньому Європи, інформує ZN.ua.

В Росії розуміють, що поразка в Україні зруйнує путінський режим — Клімкін

Війна в Україні триватиме доти, доки існуватиме російський режим. Це не виключає можливості припинення вогню чи перемир’я, але українці ніколи не почуватимуться в безпеці, маючи поряд саме такого сусіда, пише у своїй статті для ZN.UA «Війна Росії та місія України: три важливі речі» колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Він зазначає, що зараз російський режим у розпачі, адже чудово розуміє, що Україна буде частиною Заходу, адже статус кандидата в ЄС — це частина візії спільного майбутнього України та Заходу. При чому це буде возз’єднання із Заходом активної, пасіонарної Держави і Нації.

«Російський режим ніколи з цим не змириться. І, до речі, лякає цим частину Заходу. Не знаю, чи Путін зрозумів, що йому не завоювати Україну, але частина російських еліт уже точно зрозуміла», - зазначає ексміністр.

Надалі, за його словами, Кремль намагатиметься захопити якнайбільше української території, оголосивши її чимось на кшталт «Новоросії», а решту зруйнувати.

«Якщо не вдасться, то буде зруйнований російський режим, і багато хто в Росії це добре розуміє. Ми не наївні й усвідомлюємо, що це не відбудеться «на раз», але відбудеться. Тому нас не влаштовують ідеї, які зараз активно поширюються на Заході, на кшталт «давайте візьмемо з Путіна обіцянку не рухатися далі, а в себе хай робить що завгодно». Нинішній російський режим не посадити у клітку, це не спрацює», - підкреслює Клімкін.

На його думку Україна має унікальний шанс стати для Заходу джерелом нової енергії.

«Захід прокинувся, і писати нову пісню — «Добрий ранок, Заходе, прокидайся» вже не потрібно. Ми, на жаль, за це прокидання заплатили і платимо шалену ціну. Але тепер маємо постійно цю пісню співати і зробити так, щоб Захід став скоординовано діяти на основі нової стратегії, якої поки що немає. Завдання — суперамбітне, але чого тільки ми вже не досягли!», - пише він.

Так, єдиною гарантією нашої безпеки стане швидка та повна інтеграція в Західний світ.

«Добро має бути добром, а Зло —злом, і за Добро потрібно боротися, воно має бути озброєним до зубів і готовим до бою. В українців та України є місія — дати зрозуміти це Західному, і не тільки Західному, світові. Нам багато чого треба навчитися в Заходу, починаючи від верховенства права. Але й Заходу є в чому брати приклад з України. Впевнені в собі люди не мають комплексу меншовартості чи манії величі. Вони є самими собою — для себе і для світу. Ось у цьому й полягає справжня — наша Незалежність», - резюмував він.


Ірина Знась, ZN.ua





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