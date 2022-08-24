Розвідка розповіла, як РФ намагається доукомплектувати свої піхотні підрозділи

Російські загарбники намагаються доукомплектувати свої піхотні частини за рахунок спеціалістів зі складу ракетних військ та військових моряків. Про це повідомляє ГУР Міноборони.

Зокрема, з метою доукомплектування підрозділів, які залучаються до війни проти України, у російських підрозділах ракетних військ стратегічного призначення проводиться набір особового складу, який добровільно виявить бажання взяти участь у бойових діях.

Однак, за даними ГУР, станом на 22 серпня таке бажання висловили лише 1% військовослужбовців від загальної кількості необхідного особового складу.

Також командири з’єднань та частин морської піхоти ЗС Росії скаржаться, що використання їхніх військових не за призначенням спричиняє втрату ними спроможностей, необхідних для виконання завдань під час морських десантних операцій.

В розвідці наголошують, що внаслідок бойового застосування в якості мотострілецьких підрозділів, вони зазнають значних втрат в особовому складі. Зокрема, серед них – великий відсоток тих, хто має досвід висадки та ведення бойових дій на необладнаному узбережжі.

В ГУР пояснили, що доукомплектування здійснюється за рахунок військовослужбовців екіпажів кораблів флотів (флотилій), які перед відправкою до зони бойових дій проходять лише базову підготовку протягом двох тижнів, а це, своєю чергою, додатково знижує боєздатність ворожих підрозділів.