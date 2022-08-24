ЗСУ завдали удару по скупченню окупантів на півдні

Збройні сили України завдли удару по скупченню військ РФ на півдні України, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"За результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено десять рашистів та 120-ти мм міномет. Інші втрати дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.