ЗСУ завдали удару по скупченню окупантів на півдні

Українські захисники продовжують завдавати ударів по окупантам на сході та півдні України, інформує ZN.ua.

ЗСУ завдали удару по скупченню окупантів на півдні
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Збройні сили України завдли удару по скупченню військ РФ на півдні України, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"За результатами виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами знищено десять рашистів та 120-ти мм міномет. Інші втрати дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

У Чорному морі РФ зосередила 10 кораблів та катерів. З них чотири носії ракет типу «Калібр», в тому числі один – підводний, з майже трьома десятками ракет.


Анна Конюченко, ZN.ua





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