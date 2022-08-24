Зросла кількість українців, які говорять українською мовою вдома – опитування

Також серед українців значно зменшилося споживання російського контенту, інформує ZN.ua.

Зросла кількість українців, які говорять українською мовою вдома – опитування

Уже 51% українців використовують українську мову для спілкування у побуті порівняно з 48% у квітні, свідчать результати соціологічного опитування групи «Рейтинг», проведеного 17-18 серпня серед тисячі респондентів в усіх областях України, окрім окупованих територій.

Водночас третина українців спілкуються вдома двома мовами, 13% – російською.

Понад 50% жителів півдня та сходу двомовні, близько чверті – російськомовні. Використання російської в побуті зменшилося приблизно удвічі.

При цьому 76% опитаних зазначили як рідну українську мову, 19% – російську. 30% російськомовних назвали своєю рідною українську.

86% вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою. 10% підтримують статус російської як офіційної в окремих регіонах, лише 3% виступають за російську як другу державну мову в Україні.

Понад половина опитаних до війни постійно спілкувалися українською мовою, чверть – іноді, кожен п'ятий – рідко чи ніколи. За останні півроку кількість тих, хто почав постійно спілкуватися українською, збільшилася до 64%. Іноді розмовляють українською 24%, рідко чи ніколи – 12%.

Частіше почали використовувати українську жителі півдня та сходу, переселенці. 19% українців від початку війни перейшли на постійне чи частіше використання української мови. Загалом від початку війни 41% російськомовних і двомовних почали частіше розмовляти українською, з них 24% – постійно, 17% – частіше.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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