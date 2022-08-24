Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 24 серпня

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на середу, 24 серпня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter .

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

На Донбасі зберігається складна ситуація, але ЗСУ стримують натиск окупаційних військ і не дозволяють їм просунутися на авдіївському та бахмутському напрямках. Ворог безуспішно намагається встановити контроль над Донеччиною. За минулу добу українські захисники відбили атаки противника біля Бахмутського, Кодеми, Пісків та Невельського.

На бахмутському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве та Білогорівка. Противник вів наступальні бої у напрямках Бахмутського та Кодеми, але зазнав чергової невдачі.

Ворог вів наступальні бої у напрямку населених пунктів Піски і Невельське. Знову безуспішно.