Байден оголосив найбільшу в історії військову допомогу Україні від США – майже на $3 млрд

Президент США Джо Байден привітав Україну з Днем незалежності та оголосив ще один пакет військової допомоги для ЗСУ на рекордну суму – 2,98 мільярда доларів. Відповідна заява Байдена опублікована на сайті Білого дому.

Зброя та обладнання будуть надані через Ініціативу сприяння безпеці Україні. Це дозволить Україні отримати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, безпілотні авіаційні комплекси та радари, щоб забезпечити продовження оборони в довгостроковій перспективі.

«Знаю, що цей День незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені залишити свої домівки, і так багато інших стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за 31 рік незалежності. Сьогодні і кожного дня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка керує самодержавством, не зрівняється з полум’ям свободи, яке освітлює душі вільних людей. Сполучені Штати, у тому числі горді українці-американці, з нетерпінням чекають на продовження слави України як демократичної, незалежної, суверенної та процвітаючої держави», – йдеться у привітанні Байдена.