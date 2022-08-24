«Ми на вашому боці в часи боротьби»: президент Ізраїлю привітав Україну з Днем Незалежності

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог привітав Україну з Днем Незалежності, побажавши повернення миру в нашу країну. Про це йдеться в листі, який глава ізраїльської держави надіслав своєму українському колезі Володимиру Зеленському.

Ізраїльський лідер зауважив, що цього року також виповнюється 30 років з моменту встановлення дипломатичних відносин між Україною і Ізраїлем. Герцог наголосив, що його країна готова й далі розвивати партнерські зв’язки між країнами, засновані «на спільних цінностях і історичній спадщині».

Президент Ізраїлю також висловив співчуття через смерті і руйнування в Україні, спричинені війною. Він нагадав, що наступного місяця єврейський народ почне святкувати початок нового року.

«Молитви за відновлення миру в Україні і кінець боїв будуть серед найбільш невідкладних моїх молитов цього року», - підкреслив президент Герцог.