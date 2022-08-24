Шість місяців війни проти України стали стратегічно шкідливими для РФ — Міноборони Британії

Шість місяців війни проти України стали стратегічно шкідливими для Росії, вважає Міністерство оборони Великої Британії.
«Сьогодні виповнюється 31 рік незалежності України. З 2014 року російський президент Владімір Путін намагався застосувати поєднання сили та дипломатії примусу, щоб зміцнити вплив РФ в Україні, а також втручатися в її суверенні справи», - пише британська розвідка.
Міноборони Британії нагадало, що Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну шість місяців тому з метою повалення уряду та окупації більшої частини країни. Однак, у квітні російські лідери зрозуміли, що їм це не вдалося, і повернулися до більш скромних цілей на сході та півдні України.
«Наступ на Донбасі рухається мінімально, і Росія очікує великої контратаки України. Армія РФ відчуває нестачу боєприпасів, техніки та особового складу. Бойовий дух у багатьох військових частинах низький, і стан армії значно погіршився», - вважає британська розвідка.
Міноборони Британії заявило, що російський дипломатичний вплив зменшився, а довгострокові економічні перспективи країни похмурі.
«Через шість місяців війна Росії проти України виявилася дорогою та стратегічно шкідливою», - підсумувала британська розвідка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 August 2022