ЄСПЛ зобов'язав РФ забезпечити права українських військовополонених

23 серпня 2022 року ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини) у терміновому порядку розглянув клопотання України щодо дотримання РФ прав полонених українських захисників. Суд поширив застосування термінових вказівок у міждержавній справі «Україна проти Росії (Х)» щодо військовополонених. Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції України в Facebook .

Зокрема, розглянувши клопотання України Європейський суд з прав людини надав РФ термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Конвенцією прав, включаючи медичну допомогу, що охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів щодо серйозного і неминучого ризику завдання непоправної шкоди їхній фізичній цілісності (стаття 3 Конвенції) та/або праву на життя (стаття 2 Конвенції).

Суд наголосив, що надані РФ вказівки щодо полонених українських захисників продовжують діяти. Європейський суд з прав людини вказав, що вони також застосовуються і в міждержавній справі «Україна проти Росії (Х)».

ЄСПЛ поінформував Комітет міністрів Ради Європи про відповідне рішення.

«Рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до усіх справ, пов’язаних зі збройною агресією, незважаючи, чи то міждержавна, чи індивідуальна справа», - заявила заступниця Міністра юстиції України Ірина Мудра.