Брінк: «Україна переможе. США підтримуватимуть її, скільки потрібно»

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк під час привітання нашої країни з Днем незалежності.

"Ми знаємо, що Україна переможе. Ми стоїмо з вами зараз, і ми продовжимо підтримувати вас у прагненні до суверенної, демократичної, процвітаючої та незалежної України, яка стала рушійною силою для багатьох поколінь українців. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказала Брінк.

Пані посол звернула увагу на те, що впродовж шести місяців Україна демонструє неймовірну єдність і рішучість, героїчно захищаючись від російської агресії.

"Сьогодні, коли ви відзначаєте День своєї незалежності, ми разом з вами, адже ця боротьба триває на тлі жорстокої та неспровокованої війни Росії. Я хочу висловити свою глибоку повагу українським Збройним силам за надзвичайну мужність і силу в боротьбі за майбутнє України", - зазначила Брінк.