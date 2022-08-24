Брінк: «Україна переможе. США підтримуватимуть її, скільки потрібно»

Пані посол відзначила героїзм українців, які вже шість місяців протистоять повномасштабній агресії РФ, інформує ZN.ua.

Брінк: «Україна переможе. США підтримуватимуть її, скільки потрібно»

Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк під час привітання нашої країни з Днем незалежності.

"Ми знаємо, що Україна переможе. Ми стоїмо з вами зараз, і ми продовжимо підтримувати вас у прагненні до суверенної, демократичної, процвітаючої та незалежної України, яка стала рушійною силою для багатьох поколінь українців. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказала Брінк.

Пані посол звернула увагу на те, що впродовж шести місяців Україна демонструє неймовірну єдність і рішучість, героїчно захищаючись від російської агресії.

"Сьогодні, коли ви відзначаєте День своєї незалежності, ми разом з вами, адже ця боротьба триває на тлі жорстокої та неспровокованої війни Росії. Я хочу висловити свою глибоку повагу українським Збройним силам за надзвичайну мужність і силу в боротьбі за майбутнє України", - зазначила Брінк.

The stories of heroism and bravery of the many Ukrainians I have met since my arrival inspire me. Today, on your National Day, I stand in awe of your steadfast defense of our shared values. The United States will stand together with you for as long as it takes.
???? pic.twitter.com/J5ZkCHhxgi

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 24, 2022


Анастасія Дейна, ZN.ua





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