Брінк: «Україна переможе. США підтримуватимуть її, скільки потрібно»
Пані посол відзначила героїзм українців, які вже шість місяців протистоять повномасштабній агресії РФ, інформує ZN.ua.
Сполучені Штати Америки продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк під час привітання нашої країни з Днем незалежності.
"Ми знаємо, що Україна переможе. Ми стоїмо з вами зараз, і ми продовжимо підтримувати вас у прагненні до суверенної, демократичної, процвітаючої та незалежної України, яка стала рушійною силою для багатьох поколінь українців. Сполучені Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказала Брінк.
Пані посол звернула увагу на те, що впродовж шести місяців Україна демонструє неймовірну єдність і рішучість, героїчно захищаючись від російської агресії.
"Сьогодні, коли ви відзначаєте День своєї незалежності, ми разом з вами, адже ця боротьба триває на тлі жорстокої та неспровокованої війни Росії. Я хочу висловити свою глибоку повагу українським Збройним силам за надзвичайну мужність і силу в боротьбі за майбутнє України", - зазначила Брінк.
The stories of heroism and bravery of the many Ukrainians I have met since my arrival inspire me. Today, on your National Day, I stand in awe of your steadfast defense of our shared values. The United States will stand together with you for as long as it takes. ???? pic.twitter.com/J5ZkCHhxgi