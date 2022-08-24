ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52

Збройні сили України у середу, 25 серпня, збили російський вертоліт Ка-52.

"Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів", - повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів на півдні та сході.