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2022-08-24
ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52
Українські військові продовжують знищувати техніку та живу силу окупантів, інформує
Збройні сили України у середу, 25 серпня, збили російський вертоліт Ка-52.
"Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів", - повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в
ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів на півдні та сході.
Анна Конюченко, ZN.ua