ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52

Українські військові продовжують знищувати техніку та живу силу окупантів, інформує ZN.ua.

ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52

Збройні сили України у середу, 25 серпня, збили російський вертоліт Ка-52.

"Близько першої ночі 24 серпня на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України демілітаризовано вертоліт Ка-52 російських окупантів", - повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

ЗСУ продовжують завдавати ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів на півдні та сході.


Анна Конюченко, ZN.ua





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