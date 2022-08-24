Угорщина не підтримує візові обмеження для росіян — глава МЗС

Крім того, країна не хоче обговорювати енергетичні санкції проти РФ, інформує ZN.ua.

Угорщина не підтримує візові обмеження для росіян — глава МЗС
© Szijj?rt? P?ter/Facebook

Угорщина не підтримує візові санкції проти росіян і не планує запроваджувати обмеження чи ускладнювати процедуру видачі віз громадянам РФ. Про це йдеться у публікації глави МЗС Угорщини Петера Сійярто в Facebook.

Сійярто провів переговори з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу.

«Це була довга дискусія, і ми зійшлися в головному: війна в Україні має закінчитися якнайшвидше. Я сказав йому, що ми, як сусідня країна, особливо зацікавлені в якнайшвидшому досягненні миру. Але чи сприяють цьому санкції, наші оцінки розійшлися», - написав глава МЗС Угорщини.

«Уряд Естонії ініціює ще один пакет санкцій, тому я швидко заявив, що ми навіть не хочемо обговорювати енергетичні санкції», - додав Сійярто.

За його словами, зараз фізично неможливо забезпечити Угорщину нафтою і природним газом без російських енергоносіїв, тому, підкреслив Сійярто, його країна «не сприятиме тому, щоб угорський народ платив ціну війни».

«Енергетичні санкції більше шкодять Європі, ніж Росії, тому їх посилення повністю суперечить здоровому глузду», - заявив він.

Крім того, Сійярто обговорив із главою МЗС Естонії пропозицію обмеження видачі європейських віз росіянам.

«Також ми говорили про пропозицію щодо посилення практики видачі європейських віз громадянам Росії. Тут ми підтримуємо позицію канцлера Німеччини і не плануємо запроваджувати жодних посилень чи обмежень», - написав міністр закордонних справ Угорщини.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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