Окупанти обстріляли Миколаївську область: поранено дев'ять людей

Війська РФ вночі у середу, 24 серпня, обстріляли населені пункти Миколаївської області. В результаті обстрілів поранено дев'ять осіб, двоє з них – діти, заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

23 серпня окупанти обстріляли з артилерії Широківську громаду. Є влучення в житловий будинок, сільгоспбудівлі.

Окупанти також обстріляли Явкінський старостинський округ Баштанської громади. Пошкоджено будинки.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріл потрапило село Висунськ .В Березнегуватому виникла пожежа двох двоповерхових житлових будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється

Російські війська у середу, 24 серпня, обстріляли Новий Буг Новобузької громади.

"Відомо, що внаслідок цього виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку та ще декілька будинків зазнали пошкоджень", - йдеться в повідомленні.