WP про організацію оборони Києва: бронетехніки гостро не вистачало

Добре навчений і задумливий генерал-полковник Олександр Сирський належить до тих загартованих офіцерів, які готуються до всіх непередбачуваних ситуацій, навіть до тих сценаріїв, які здаються дуже малоймовірними.

Твердження про те, що Київ, де бої на міських вулицях можуть виснажити навіть найкраще підготовлені війська, може стати однією з перших цілей Владіміра Путіна, відкидали навіть у командуванні армії України.

«Подумати про те, щоб влада Росії розв’язала таку зухвалу, широкомасштабну агресію, чесно кажучи, я навіть уявити собі не міг таке», - сказав Washington Post генерал-полковник Сирський, який воював проти сил Росії на Донбасі багато років, перш ніж йому доручили організувати оборону Києва.

«Мені здавалося, що якщо активна битва почнеться, вона буде здебільшого на сході, в межах Донецької і Луганської областей. Але ми військові. А отже не залежно від того, в що я вірю, в що не вірю і на що все схоже, потрібно було виконати необхідні дії», - додав український військовий.

Зважаючи на розташування армії Росії вздовж українського кордону, Сирський визначив, що якщо вона почне атакувати Київ, її колони почнуть рухатися вздовж двох чи трьох головних автострад, намагаючись швидко зайти в столицю і повалити уряд. В Кремлі розраховували, що обороною Києва будуть займатися лише слабкі українські підрозділи, дезорієнтовані політичним хаосом після втечі президента Володимира Зеленського і його міністрів.