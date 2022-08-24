Шойгу видав святкову порцію брехні про війну проти України

Очевидно, що в Москві не можуть зізнатися своїм громадянам в тому, що саме успішна робота захисників зупиняє ворога, інформує ZN.ua.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу визнав, що темпи наступу у війні проти України сповільнилися, проте причиною він назвав не успішну оборону ЗСУ, як є насправді, а нібито захист окупаційними силами цивільного населення й намагання "РФ" уникнути жертв. Його брехню цитують росЗМІ.

"В ході "спецоперації" ми суворо дотримуємося норм гуманітарного права. Удари наносяться високоточною зброєю по об'єктах військової інфраструктури Збройних сил України — пунктах управління, аеродромах, складах, укріпрайонах, об'єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян. Безумовно, це уповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо", — сказав Шойгу.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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