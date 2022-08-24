В окупантів поменшало артилерії та живої сили: оновлене зведення втрат від Генштабу ЗСУ

Суверенна й незалежна Україна обороняється від повномасштабного вторгнення країни-терориста Росії вже пів року. За цей час російське окупаційне військо понесло рекордні для себе втрати, інформує Апостроф .

Про загальні бойові втрати ворога станом на 24 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.

Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:

особового складу - близько 45700 (+150) осіб ліквідовано,

танків ? 1924 (+3) од,

бойових броньованих машин ? 4243 (+5) од,

артилерійських систем – 1036 (+3) од,

РСЗВ - 266 (+0) од,

засоби ППО - 147 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 199 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 819 (+2),

крилаті ракети - 196 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+10) од,

спеціальна техніка - 99 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.