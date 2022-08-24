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2022-08-24
В окупантів поменшало артилерії та живої сили: оновлене зведення втрат від Генштабу ЗСУ
Суверенна й незалежна Україна обороняється від повномасштабного вторгнення країни-терориста Росії вже пів року. За цей час російське окупаційне військо понесло рекордні для себе втрати, інформує
Про загальні бойові втрати ворога станом на 24 серпня повідомили в Генштабі ЗСУ.
Втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України:
- особового складу - близько 45700 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ? 1924 (+3) од,
- бойових броньованих машин ? 4243 (+5) од,
- артилерійських систем – 1036 (+3) од,
- РСЗВ - 266 (+0) од,
- засоби ППО - 147 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 199 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 819 (+2),
- крилаті ракети - 196 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+10) од,
- спеціальна техніка - 99 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу ворог зазнав на Донецькому напрямку.
Ліза Бровко, Апостроф