Чому українська армія не повинна поспішати відвоювати всю Херсонську область — The Economist

Найближчими роками збройні сили НАТО стоятимуть у черзі біля дверей Генштабу України, щоб навчатися у командирів, які зупинили наступ російської армії на Київ, Одесу, інші великі міста та ліквідували понад 60 тисяч російських військових за шість місяців війни. Однак попереду ще величезне випробування: Україна хоче повернути свою територію, пише The Economist.

Зростають розмови про те, що українська армія готує контрнаступ у районі Херсона на півдні. ЗСУ пошкодили чи зруйнували більшість мостів, що з'єднують місто з іншими територіями, що утримуються росіянами, що ізолювало російські сили на західному березі Дніпра. ЗСУ обстрілює російські склади боєприпасів та командні пункти ракетами. Українські генерали оптимістичні; один каже, що місто може бути звільнене до кінця року.

За такими оптимістичними розмовами ховається складніша реальність. Росія перекинула війська до Херсона і окопалася. Зазвичай бої за місто йдуть важко і дорого обходиться як військам, які ведуть наступ, так і цивільному населенню. Росія захопила Маріуполь, Сєвєродонецьк та інші українські міста, бо не мала особливих докорів совісті з приводу їх руйнування в процесі атак. Україна хотіла б, щоб Херсон залишився цілим. Ефективний український контрнаступ більше схожий на затяжну кампанію облоги та виснаження, ніж на бліцкриг у степу.

Зважуючи атаку, Володимир Зеленський, президент України, має знайти баланс. Його західним союзникам, особливо в Європі, доводиться справлятися з зростаючими цінами на газ і дефіцитом, що насувається. Зеленський хоче показати Заходу очевидний прогрес. Деякі з його власних співвітчизників починають турбуватися. Зеленський прагне зірвати фіктивний референдум, яким Росія планує виправдати анексію Херсона. "Ми звільнимо все", — пообіцяв він цього місяця. Але правда в тому, що Україні потрібно більше часу, щоб навчити солдатів, придбати зброю та послабити оборону Росії.

Наразі війна виглядає тупиковою. Просування Росії на сході Донбасу сповільнилося до мінімуму. Атаки українських позицій на північ від Херсонщини в останні тижні також виявилися безрезультатним. Обидві сторони все ще відновлюють свої збройні сили, пошарпані за шість місяців війни. Найближчі місяці Росія скористається тим, щоб зміцнити свою оборону, поповнити запаси сильно пошарпаних батальйонів і поповнити їх добровольцями і найманцями, які добре оплачуються.

Однак за нинішніх тенденцій саме Україна буде у вигіднішому становищі, щоб вийти з глухого кута на початку наступного року. У неї самій не вистачає резервів, але новобранці-українці проходять базову піхотну підготовку у Великій Британії. 10 тисяч військовослужбовців, сформованих у результаті цих зусиль, допоможуть Україні створити нові бригади, необхідні для наступу, хоча їй буде потрібна програма, щоб продовжувати нарощувати резерви після цього. Щотижня прибуває більше зброї. 8 серпня Америка оголосила про найбільше постачання, у тому числі про нові боєприпаси для ракетних установок HIMARS, які сильно докучають російським військам.