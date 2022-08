Маасікас у День незалежності України: «Ми – одна родина. Разом ми Європа»

Цього року Українська держава вперше відзначає День незалежності, будучи кандидатом у члени Євросоюзу, при цьому українці вже пів року стійко борються з російським агресором, який розв'язав повномасштабну війну, заявив глава представництва ЄС в Україні посол Матті Маасікас. Він привітав українців із 31-ою річницею незалежності.

«Дорогі українські друзі! 31 річниця Незалежності не схожа на жодну іншу. Ми відзначаємо вашу стійкість протягом пів року жорстокого повномасштабного вторгнення Росії та 8 років агресії. Так само, як і будь-який день, це день скорботи за загиблими внаслідок російських звірств... Європа святкує разом з вами. І Європа сумує разом із вами. Ми поруч», – сказав Маасікас у відеопривітанні, опублікованому у Twitter .

Він також додав, що Європейський Союз стоїть пліч-о-пліч з Україною, підтримує її, забезпечує життєво важливі послуги громадян та реформи, які допоможуть євроінтеграції. Маасікас зазначив, що ЄС підтримує українців, які постраждали від російсько-української війни, надаючи екстрену допомогу та можливість жити та працювати «максимально нормально» як в Україні, так і в ЄС.

Він запевнив, що ЄС продовжить підтримувати Україну у боротьбі з російськими загарбниками при відновленні та на шляху до Європи.

«Бо ми – одна сім'я. Ми поділяємо ті самі цінності і хочемо жити в демократії та процвітанні, а не у темряві тоталітаризму. Разом ми є Європа!», – резюмував Маасікас.