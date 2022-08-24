В Ердогана назвали свій варіант деокупації: Крим — це Україна

Офіційний представник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що Крим був незаконно анексований Росією, тому країна-агресорка повинна його повернути. Під час інтерв'ю CNN він зробив припущення, що саме цей механізм може бути закладений в основу угоди між Києвом та Москвою.

"Анексія Криму Росією є незаконною, і позиція Туреччини щодо цього питання не змінилася з 2014 року. Крим є частиною української території. Це має бути основою будь-якої угоди, яка буде укладена (між РФ та Україною)", - заявив він.