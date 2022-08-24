Новостей.COM ⇒
2022-08-24
Півтори сотні російських окупантів більше не зазіхнуть на незалежність України: Генштаб прозвітував про втрати ворога
Найважче Росії було на донецькому напрямку.
Учора ЗСУ ліквідували ще 150 російських військових, які прийшли з війною в нашу незалежну країну. Відтак, РФ втратила на фронті вже 45 700 своїх солдатів,
Загальні втрати ворога станом на 24 серпня:
- танків ? 1924 (+3) од,
- бойових броньованих машин ? 4243 (+5) од,
- артилерійських систем – 1036 (+3) од,
- РСЗВ - 266 (+0) од,
- засоби ППО - 147 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 199 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 819 (+2),
- крилаті ракети - 196 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+10) од,
- спеціальна техніка / special equipment - 99 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку", - повідомляє Генштаб, інформує
Вікторія Хмілевська, ZN.ua