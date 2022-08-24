Півтори сотні російських окупантів більше не зазіхнуть на незалежність України: Генштаб прозвітував про втрати ворога

Учора ЗСУ ліквідували ще 150 російських військових, які прийшли з війною в нашу незалежну країну. Відтак, РФ втратила на фронті вже 45 700 своїх солдатів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 24 серпня:

танків ? 1924 (+3) од,

од, бойових броньованих машин ? 4243 (+5) од,

од, артилерійських систем – 1036 (+3) од,

од, РСЗВ - 266 (+0) од,

засоби ППО - 147 (+1) од,

од, літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 199 (+1) од,

од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 819 (+2) ,

, крилаті ракети - 196 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+10) од,

од, спеціальна техніка / special equipment - 99 (+0).