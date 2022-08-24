Півтори сотні російських окупантів більше не зазіхнуть на незалежність України: Генштаб прозвітував про втрати ворога

Найважче Росії було на донецькому напрямку.

Учора ЗСУ ліквідували ще 150 російських військових, які прийшли з війною в нашу незалежну країну. Відтак, РФ втратила на фронті вже 45 700 своїх солдатів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 24 серпня:

  • танків ? 1924 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ? 4243 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1036 (+3) од,
  • РСЗВ - 266 (+0) од,
  • засоби ППО - 147 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 199 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 819 (+2),
  • крилаті ракети - 196 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+10) од,
  • спеціальна техніка / special equipment - 99 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку", - повідомляє Генштаб, інформує ZN.ua.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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