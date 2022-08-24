Дипломати США не збираються залишати Київ — CNN

Американські дипломати не збираються покидати Київ попри те, що існує висока загроза обстрілу України російськими військами під час святкових днів. Про таке рішення Держдепартаменту повідомляє CNN .

Високопоставлений представник адміністрації Джо Байдена повідомив, що найближчим часом дипломати посилять заходи безпеки, проте виїжджати з Києва не планують. Що стосується інших громадян США , то їх співрозмовник ЗМІ все ж закликав виїхати з України.