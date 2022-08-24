Дипломати США не збираються залишати Київ — CNN

Проте цивільних американців й далі закликають покинути Україну, інформує ZN.ua.

Дипломати США не збираються залишати Київ — CNN
© flickr.com / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Американські дипломати не збираються покидати Київ попри те, що існує висока загроза обстрілу України російськими військами під час святкових днів. Про таке рішення Держдепартаменту повідомляє CNN.

Високопоставлений представник адміністрації Джо Байдена повідомив, що найближчим часом дипломати посилять заходи безпеки, проте виїжджати з Києва не планують. Що стосується інших громадян США, то їх співрозмовник ЗМІ все ж закликав виїхати з України.

"Держдепартамент має інформацію про те, що Росія активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державним об'єктам України найближчими днями... Посольство США закликає громадян США покинути Україну негайно, використовуючи приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", — сказав представник Держдепу.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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