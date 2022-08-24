Росіяни викрадають українських дітей: у США пояснили підлі наміри окупантів

Росіяни викрадають українських дітей: у США пояснили підлі наміри окупантів

Росія викрадає українських дітей на тимчасово окупованих територіях

Про це, як пише Politeka.net, йдеться в новому зведенні Американського інституту вивчення війни (ISW).

Так, зазначається, що джерела у владі росії підтвердили, що росія привозить українських дітей на свою територію і віддає на усиновлення російським сім'ям.

Так, управління у справах сім'ї та дитинства суб'єкта росії Краснодарського краю повідомило про «програму, за якою російська влада перевезла більше 1000 дітей з Маріуполя до Тюмені, Іркутська, Кемерово і Алтайського краю». Там маленьких українців було усиновлено сім'ями росіян.

Крім того, в управлінні заявили, що понад 300 дітей ще чекають на "знайомства зі своїми новими сім'ями", а громадяни, які вирішать усиновити цих дітей, отримають одноразову премію від держави".

В ISW також вказали на повідомлення Головного розвідувального управління України в якому зазначено, що російські офіційні особи переправили 30 українських дітей з Харцизька, Іловайська та Зугреса в окупованій Донецькій області до Нижнього Новгорода з приводу участі дітей у молодіжних освітньо-тренувальних програмах.

"Насильницька передача дітей з однієї групи в іншу "з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу" є порушенням Конвенції про попередження злочину геноциду та покарання за нього", - наголосили в Американському інституті вивчення війни.


Катерина Петренко, politeka.net





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