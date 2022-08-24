Путіна вмовляють оголосити загальну мобілізацію: "Війна може затягнутися ще на..."

Володимир Путіна з генералами і Сергієм шойгу

Військове керівництво росії виступає за початок загальної мобілізації, щоб покрити брак особового складу на війні проти України, яка, всупереч планам зробити бліцкриг, триває вже півроку.

Як пише видання «Важливі історії» з посиланням на армійських чиновників та джерела в Генштабі, «солдат та офіцерів на фронті катастрофічно не вистачає».

«Для швидкого захоплення кількох областей України з картою бойових дій, що розтягнута на сотні кілометрів, нинішньої чисельності російських військовослужбовців недостатньо. За такого повільного поступу війна може затягтися ще на півтора-два роки. А це зовсім інша економіка спецоперації — не та, на яку розраховували спочатку. І далеко не кримський сценарій», - зазначає видання.

російська техніка, війна, окупанти

Однак, як стверджують джерела видання, Путін поки що налаштований проти мобілізації. Водночас військові начальники вважають це великою помилкою, стверджуючи, що тими силами, які вони мають, воювати складно.

У результаті недостатню кількість солдатів і офіцерів на фронті компенсують усілякими способами, у тому числі набираючи на війну в'язнів та залучаючи «вагнерівців».

Джерела видання стверджують, що міністр оборони Сергій Шойгу намагався через ЗМІ просувати матеріали про мобілізацію, щоб на стіл до Путіна лягла потрібна «аналітика». Але поки що ці зусилля ні до чого не привели.

сергій шойгу

Більше того, Шойгу потрапив в опалу - перед початком вторгнення він обіцяв, що все вирішиться швидко і виключно силами професійної армії, тобто за допомогою контрактників.

Тепер Путін напряму спілкується з підлеглими йому генералами.


Катерина Петренко, politeka.net





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