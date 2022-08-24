Стало відомо, що увійде до пакету допомоги від США на День Незалежності України

Загальна сума пакету складе 3 мільярди доларів, до якого здебільшого увійдуть безпілотники, інформує ZN.ua.

У День незалежності України США планують оголосити про новий додатковий пакет військової допомоги Україні, повідомляє АВС news.

До нового пакету можуть увійти безпілотники:

- безпілотника Puma, який запускаються з рук:
- дрони для тривалого спостереження Scan Eagle, які запускають за допомогою катапульти;
- Британські системи безпілотників Vampire, які можна запускати з кораблів.

Цей пакет військової допомоги дозволить Україні забезпечити середньострокову та довгострокову оборонну позицію.

Варто зазначити, що українські захисники потребують дронів, які допомагають не лише оперативно проводити розвідку, а й точково скидати снаряди на позиції окупантів.


Антон Герасименко, ZN.ua





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