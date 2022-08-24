Стало відомо, що увійде до пакету допомоги від США на День Незалежності України
Загальна сума пакету складе 3 мільярди доларів, до якого здебільшого увійдуть безпілотники, інформує
У День незалежності України США планують оголосити про новий додатковий пакет військової допомоги Україні,
До нового пакету можуть увійти безпілотники:
- безпілотника Puma, який запускаються з рук:
- дрони для тривалого спостереження Scan Eagle, які запускають за допомогою катапульти;
- Британські системи безпілотників Vampire, які можна запускати з кораблів.
Цей пакет військової допомоги дозволить Україні забезпечити середньострокову та довгострокову оборонну позицію.
Варто зазначити, що українські захисники потребують дронів, які допомагають не лише оперативно проводити розвідку, а й точково скидати снаряди на позиції окупантів.