Олександр Білецький заявив, що українці зможуть змінити світ своїми ідеями

Олександр Білецький заявив, що українці зможуть змінити світ своїми ідеями

Військовий експерт Олександр Білецький пояснив, що українцям уже вдалося змінити побудований геополітичний розклад, і заявив, що вони змінять ще й весь світ.

Про це він розповів на першому дні Всеукраїнського форуму лідерів суспільної думки.

«Все залежить від образу мислення, від того, які ми цілі та задачі перед собою ставимо. Ми - живий приклад. Ще кілька місяців тому ми повністю поламали весь геополітичний розклад, який будувався, наші звичайні люди, які стали на захист Батьківщини. Як люди, як громада, як нація, як країна ми проявили волю, це наочний приклад того, як воля людей змінює світ», - пояснює Олександр Білецький.

За його словами, таких історичних прикладів насправді багато. Зокрема, він говорить про післявоєнну Японію: країна, яка програла Другу світову війну, стала через кілька десятків років домінувати на ворожій території у всьому сучасному, наприклад, в автомобілебудуванні чи у цифрових технологіях.

Експерт пояснює, що це результат реалізації добре розробленого плану експансії. Як він зазначає, ще 50 років тому європейці вважали дикістю вживання сирої риби, але сьогодні суші готують у всьому світі. Водночас тоді в Японії, додає експерт, були американці зі своїм впливом та ідеями, але японці зробили все по-своєму.

«Тому все залежить від нас. Якщо ми поставимо ціль розвалити росію, ми її розвалимо, незалежно від того, що про це думає Китай, Сполучені Штати. Тому що ми запускаємо цю думку, ми піднімаємо ці народи. Цитую Бандеру: «Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав», - підкреслює Олександр Білецький.


user, politeka.net





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