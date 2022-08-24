Україна вважає скликане РФ засідання Радбезу ООН марною тратою часу — Кислиця

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця назвав засідання Ради безпеки у вівторок марною тратою часу та закликав МАГАТЕ подумати над постійною присутністю своїх представників на ЗАЕС, аби бачити справжню ситуацію, а не влаштовану РФ театральну виставу.

Про це він заявив під час скликаного РФ засідання Радбезу ООН 23 серпня.

«Ми витратили час на те, щоб вислухати балаканину, просто набір порожніх звуків. Країна-терорист не припиняє гратися з міжнародною спільнотою. Вони мали нахабство зібрати Раду Безпеки ООН , щоб обговорити власні ж провокації, власний терор на Запорізькій АЕС. Поточна ситуація нам чітко показує, що ядерні загрози з'являються через незаконну присутність РФ на ядерному об'єкті», — сказав Кислиця.

Постпред України при ООН наголосив на необхідності відведення російських зброї та військ та поверненні Запорізької АЕС під легітимний контроль України.

«Я б хотів, щоб Росія зібрала нас тут, щоб ми могли почути те єдине, що хоче почути весь світ — заяву про те, що Росія демілітаризує Запорізьку АЕС, виводить свої війська і передає її під контроль України», — заявив Кислиця.

Він також спростував заяви російського представника про те, що українські обстріли погіршили безпекову ситуацію на Запорізькому ядерному полігоні.

«Російські наративи про українські обстріли станції не витримують жодної критики. Ніхто з притомних людей не може уявити, що Україна націлиться на атомну електростанцію з величезним ризиком ядерної катастрофи на власній території. Така катастрофа призведе до численних смертей і забруднення на багато років вперед», — сказав Кислиця.

Він також закликав МАГАТЕ розглянути можливість постійної присутності її представників на ЗАЕС, аби мати можливість бачити реальну ситуацію, а не «вистави» Росії.

«Давайте подивимось на основи. ЗАЕС — український об'єкт, що знаходиться на території України. Окупанти навчили певних заручників що вони мають говорити і що показувати представникам МАГАТЕ. Саме тому дуже важливо провести місію таким чином, що дозволило б міжнародній спільноті побачити справжню ситуацію, яка там панує, а не російську театральну виставу», — сказав Кислиця.