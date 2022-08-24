Глава МЗС Австрії назвав анексію Криму «первородним гріхом» Москви
Колись прихильна до Росії Австрія шкодує, що у 2014 не роздивилась плани Путіна, інформує
Окупація Криму в 2014 році була лише верхівкою айсберга агресивних планів Росії відносно України, і саме вона стала первородним гріхом війни Москви проти Києва. Таку думку висловив очільник МЗС Австрії Александер Шалленберг
«Рік тому на першому саміті Кримської платформи я назвав окупацію Криму найбільш хвилюючою спробою в сучасній історії змінити кордони в Європі. У той час ми ще не розуміли, що це була лише верхівка айсберга деструктивних і агресивних планів Росії по Україні. Незаконно анексія Криму та міста Севастополя – це первородний гріх війни Росії проти України. І це лежить в основі відмови Росії від верховенства права на користь світу джунглів», – сказав він.
Шалленберг також зазначив, що Росія вже шість місяців намагається змінити кордони, використовуючи танки та ракети, використовуючи енергетичне та продовольче постачання як зброю, штовхаючи мільйони людей у бідність та голод.
«Те, чого ми не бачили у Європі з часів Другої світової війни. Шість місяців звірств та воєнних злочинів. Фотографії Бучі та інших міст назавжди залишаться у нашій колективній пам'яті. Не може бути ніякої безкарності за такі злочини», — зазначив він.
Головний дипломат Австрії також підкреслив, що його країна продовжить чітко стояти на боці українського народу.