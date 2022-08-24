Глава МЗС Австрії назвав анексію Криму «первородним гріхом» Москви

Колись прихильна до Росії Австрія шкодує, що у 2014 не роздивилась плани Путіна, інформує ZN.ua.

Глава МЗС Австрії назвав анексію Криму «первородним гріхом» Москви
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Окупація Криму в 2014 році була лише верхівкою айсберга агресивних планів Росії відносно України, і саме вона стала первородним гріхом війни Москви проти Києва. Таку думку висловив очільник МЗС Австрії Александер Шалленберг під час виступу на другому саміті Кримської платформи.

«Рік тому на першому саміті Кримської платформи я назвав окупацію Криму найбільш хвилюючою спробою в сучасній історії змінити кордони в Європі. У той час ми ще не розуміли, що це була лише верхівка айсберга деструктивних і агресивних планів Росії по Україні. Незаконно анексія Криму та міста Севастополя – це первородний гріх війни Росії проти України. І це лежить в основі відмови Росії від верховенства права на користь світу джунглів», – сказав він.

Шалленберг також зазначив, що Росія вже шість місяців намагається змінити кордони, використовуючи танки та ракети, використовуючи енергетичне та продовольче постачання як зброю, штовхаючи мільйони людей у бідність та голод.

«Те, чого ми не бачили у Європі з часів Другої світової війни. Шість місяців звірств та воєнних злочинів. Фотографії Бучі та інших міст назавжди залишаться у нашій колективній пам'яті. Не може бути ніякої безкарності за такі злочини», — зазначив він.

Головний дипломат Австрії також підкреслив, що його країна продовжить чітко стояти на боці українського народу.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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