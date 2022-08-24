Місія МАГАТЕ на ЗАЕС може відбутися протягом наступних кількох днів – Гроссі

Україна проінформувала МАГАТЕ про інтенсивність обстрілу території ЗАЕС, інформує ZN.ua.

Місія МАГАТЕ на ЗАЕС може відбутися протягом наступних кількох днів – Гроссі
© Rafael Mariano Grossi / Twitter

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі заявив про те, що направить фахівців на ЗАЕС протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом. Про це йдеться у його заяві, опублікованій увечері, 23 серпня.

"Я продовжую дуже активно і інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, щоб ця життєво важлива місія МАГАТЕ могла бути здійснена без подальших затримок. Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою і безпекою на майданчику і знизити ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться упродовж наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом", - йдеться у заяві.

За його словами, Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що внаслідок обстрілів у суботу (20 серпня) та неділю (21 серпня) було пошкоджено інфраструктуру ЗАЕС, включаючи лабораторію та хімічні об'єкти. Крім того, Україна заявила, що в результаті обстрілу в понеділок (22 серпня) було пошкоджено трансформатори прилеглої ТЕЦ, що призвело до відключення лінії електропередач, що з'єднує цю станцію з ЗАЕС, на кілька годин, після чого її було відновлено пізніше того ж дня.

На додаток до відновленої резервної лінії до ТЕЦ, ЗАЕС має одну діючу лінію електропередачі, що з'єднує її з мережею з чотирьох таких ліній. Надійне зовнішнє електропостачання від мережі має важливе значення для забезпечення ядерної безпеки. Ця вимога входить до семи обов'язкових стовпів ядерної та фізичної ядерної безпеки, які Генеральний директор окреслив на початку конфлікту.

Україна окремо поінформувала МАГАТЕ про те, що десять із 15 ядерних енергетичних реакторів країни наразі підключені до мережі, зокрема два на ЗАЕС, три на Рівненській атомній електростанції (АЕС), три на Южно-Українській АЕС та два на Хмельницькій АЕС.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Російські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідкаРосійські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Постачання західного переносного протитанкового озброєння в Україну може впасти — The EconomistПостачання західного переносного протитанкового озброєння в Україну може впасти — The Economist
Путіна вмовляють оголосити загальну мобілізацію: "Війна може затягнутися ще на..."Путіна вмовляють оголосити загальну мобілізацію: "Війна може затягнутися ще на..."
Росіяни обурилися прапором України в Грузії та їх вигнали з ресторану: "Переможемо!"Росіяни обурилися прапором України в Грузії та їх вигнали з ресторану: "Переможемо!"
Глава МЗС Франції нагадала Лаврову на обіцянку РФ допустити міжнародну місію на ЗАЕСГлава МЗС Франції нагадала Лаврову на обіцянку РФ допустити міжнародну місію на ЗАЕС
"На роки розтягнута не буде": Піонтковський сказав, скільки ще місяців може тривати війна"На роки розтягнута не буде": Піонтковський сказав, скільки ще місяців може тривати війна
Суспільство в росії вже починає хитатися: Данілов анонсував, яка доля чекає рф протягом найближчих роківСуспільство в росії вже починає хитатися: Данілов анонсував, яка доля чекає рф протягом найближчих років
Кулеба: «За кілька днів до вторгнення РФ деякі міністри G7 не вірили в напад на Україну»Кулеба: «За кілька днів до вторгнення РФ деякі міністри G7 не вірили в напад на Україну»
Мобілізація в Україні: чи допоможе «білий» квиток уникнути призовуМобілізація в Україні: чи допоможе «білий» квиток уникнути призову
Війська РФ накопичують техніку на території ЗАЕСВійська РФ накопичують техніку на території ЗАЕС
Терміни закінчення війни: Жданов пояснив, чому Україна може повернути всі захоплені територіїТерміни закінчення війни: Жданов пояснив, чому Україна може повернути всі захоплені території
Последние новости
Подгружаем последние новости