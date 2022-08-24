Місія МАГАТЕ на ЗАЕС може відбутися протягом наступних кількох днів – Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі заявив про те, що направить фахівців на ЗАЕС протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом. Про це йдеться у його заяві , опублікованій увечері, 23 серпня.

"Я продовжую дуже активно і інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, щоб ця життєво важлива місія МАГАТЕ могла бути здійснена без подальших затримок. Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою і безпекою на майданчику і знизити ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться упродовж наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом", - йдеться у заяві.

За його словами, Україна поінформувала МАГАТЕ про те, що внаслідок обстрілів у суботу (20 серпня) та неділю (21 серпня) було пошкоджено інфраструктуру ЗАЕС, включаючи лабораторію та хімічні об'єкти. Крім того, Україна заявила, що в результаті обстрілу в понеділок (22 серпня) було пошкоджено трансформатори прилеглої ТЕЦ, що призвело до відключення лінії електропередач, що з'єднує цю станцію з ЗАЕС, на кілька годин, після чого її було відновлено пізніше того ж дня.

На додаток до відновленої резервної лінії до ТЕЦ, ЗАЕС має одну діючу лінію електропередачі, що з'єднує її з мережею з чотирьох таких ліній. Надійне зовнішнє електропостачання від мережі має важливе значення для забезпечення ядерної безпеки. Ця вимога входить до семи обов'язкових стовпів ядерної та фізичної ядерної безпеки, які Генеральний директор окреслив на початку конфлікту.

Україна окремо поінформувала МАГАТЕ про те, що десять із 15 ядерних енергетичних реакторів країни наразі підключені до мережі, зокрема два на ЗАЕС, три на Рівненській атомній електростанції (АЕС), три на Южно-Українській АЕС та два на Хмельницькій АЕС.