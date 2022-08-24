Війська РФ намагаються підняти радіоактивний пил у районі Енергодара – ГУР

Російські загарбники віднедавна цілеспрямовано обстрілюють з мінометів золовідвали Запорізької теплової електростанції у передмісті тимчасово окупованого ними Енергодара. Таким способом вони прагнуть створити потрібну їм «картинку» на ЗАЕС для маніпуляції громадською думкою та впливу на міжнародну спільноту, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram .

У ГУР пояснили, що в згаданих місцях зберігається зола, яка утворюється в ході роботи ТЕС. Такі відходи мають високу концентрацію отруйних речовин і значний рівень радіації, який перевищує природний фон щонайменше в 2,5% рази. Після висихання вони перетворюються в пил, що може переміщуватися на великі відстані.