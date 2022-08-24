Україна перебирає в Росії ініціативу на фронті: хто матиме перевагу надалі – WSJ

Росія все ще має вогневу перевагу, але в України – міцніший тил в особі союзників, інформує ZN.ua.

Україна перебирає в Росії ініціативу на фронті: хто матиме перевагу надалі – WSJ
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Після шести місяців війни в Україні імпульс схиляється проти Росії. Попри вогневу перевагу росіян на фронті, Україна повільно перебирає на себе імпульс у війні. А Захід продовжує допомогати Україні попри економічні труднощі. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

У найбільшій після Другої світової війні у Європі війні Другої смертям та руйнуванню не видно кінця. Росія все ще має вогневу перевагу, але ЗСУ все частіше завдають ударів по матеріально-технічному забезпеченню та базах Росії, в тому числі в Криму, завдяки західній зброї. Політична та народна підтримка України в США та більшій частині Європи залишається міцною, не зважаючи на побоювання, що затяжна війна та зростання цін на енергоносії та продовольство можуть підірвати єдність Заходу.

«Російські військові значною мірою втратили той імпульс, який мали, і передислокували багато своїх сил в очікуванні українського наступу в південній частині країни, – сказав Майкл Кофман, американський військовий аналітик. Старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу (CNA).


Юлія Лавришин, ZN.ua





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