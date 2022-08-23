У Криму російська агресія почалася. У Криму - буде її фінал – Зеленський

У Криму російська агресія почалася. У Криму - і буде її фінал. Про це наголосив у відеозверненні 23 серпня президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, Кримсьий саміт цього літа зібрав 40 лідерів і майже 60 держав, що дає чітку відповідь світу на російську агресію.

"Крим є невідємною частиною нашої держави. Крим - це Україна. Кремлі - є невідємною частиною нашого народу. І ми обовязково прийдемо у наші міста Криму, до наших людей у Криму і повернемо їм свободу, яка належить їм по праву, так само як усім іншим нашим людям. Саме для цього ми організували спеціальний формат, Кримський формат. Ми провели минулого літа інавгураційний саміт і сьогодні вже другий. Я вдячний усім учасникам саміту - 40 лідерів, майже 60 держав і міжнародних організацій, європейські лідери, лідери Великої сімки, лідери країн Африки, Азії, латинської Америки. Це не просто зустріч. Це не просто дискусія. Кримська платформа стала глобальним форумом, який об'єднав лідерів вільного світу. Це спільнота людей, які допомагають відновленню миру і законності для Криму, для Чорноморського регіону, для усієї Європи. І те, що саміт проводимо вдруге саме зараз, з розширенням представництва - це чітка відповідь світу на російську агресію, чітка підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. У Криму російська агресія почалася. У Криму - і буде її фінал", - наголосив Зеленський.