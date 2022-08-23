У Криму російська агресія почалася. У Криму - буде її фінал – Зеленський

Зеленський підбив підсумки другої Кримської платформи.

У Криму російська агресія почалася. У Криму - буде її фінал – Зеленський
© Володимир Зеленський/Facebook

У Криму російська агресія почалася. У Криму - і буде її фінал. Про це наголосив у відеозверненні 23 серпня президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив президент, Кримсьий саміт цього літа зібрав 40 лідерів і майже 60 держав, що дає чітку відповідь світу на російську агресію.

"Крим є невідємною частиною нашої держави. Крим - це Україна. Кремлі - є невідємною частиною нашого народу. І ми обовязково прийдемо у наші міста Криму, до наших людей у Криму і повернемо їм свободу, яка належить їм по праву, так само як усім іншим нашим людям. Саме для цього ми організували спеціальний формат, Кримський формат. Ми провели минулого літа інавгураційний саміт і сьогодні вже другий. Я вдячний усім учасникам саміту - 40 лідерів, майже 60 держав і міжнародних організацій, європейські лідери, лідери Великої сімки, лідери країн Африки, Азії, латинської Америки. Це не просто зустріч. Це не просто дискусія. Кримська платформа стала глобальним форумом, який об'єднав лідерів вільного світу. Це спільнота людей, які допомагають відновленню миру і законності для Криму, для Чорноморського регіону, для усієї Європи. І те, що саміт проводимо вдруге саме зараз, з розширенням представництва - це чітка відповідь світу на російську агресію, чітка підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. У Криму російська агресія почалася. У Криму - і буде її фінал", - наголосив Зеленський.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Російські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідкаРосійські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленський розповів, чи погодиться Україна на новий режим припинення вогню
"Це точно не наша відповідальність": Зеленський про смерть Дугіної"Це точно не наша відповідальність": Зеленський про смерть Дугіної
Україна буде повністю готова до вступу до ЄС до кінця 2024 року — ШмигальУкраїна буде повністю готова до вступу до ЄС до кінця 2024 року — Шмигаль
"На роки розтягнута не буде": Піонтковський сказав, скільки ще місяців може тривати війна"На роки розтягнута не буде": Піонтковський сказав, скільки ще місяців може тривати війна
Rzeczpospolita: Доля Путіна буде визначена в КримуRzeczpospolita: Доля Путіна буде визначена в Криму
Politico: ЄС підтримував Україну всі шість місяців війни, що буде в наступні півроку?Politico: ЄС підтримував Україну всі шість місяців війни, що буде в наступні півроку?
Зеленський підписав закон про обов’язковість бомбосховищ у кожній новобудовіЗеленський підписав закон про обов’язковість бомбосховищ у кожній новобудові
Зеленський анонсував реформу щодо ветеранської спільнотиЗеленський анонсував реформу щодо ветеранської спільноти
Близько мільйона військових захищають Україну – ЗеленськийБлизько мільйона військових захищають Україну – Зеленський
FT: Зустрічі Путіна з Зеленським не буде, Росія не хоче домовлятися про мир з УкраїноюFT: Зустрічі Путіна з Зеленським не буде, Росія не хоче домовлятися про мир з Україною
Последние новости
Подгружаем последние новости