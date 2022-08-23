Зеленський розповів, чи погодиться Україна на новий режим припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не підтримує заморожування бойових дій через негайне запровадження режиму припинення вогню.

На підсумковій пресконференції саміту Кримської платформи Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо зацікавленості України закінчити війну до зими, сказав:

«У тому місці, де ми знаходимося, ми до режиму припинення вогню не готові. Ми пояснили, що Мінська-3 не буде. Або Мінська-5, Мінська-7 тощо. Ми в ці ігри не гратимемо. Тому що це пастка».

Це призведе до втрати захопленого окупантами півдня України та затягування конфлікту на кілька років.

«Потім будуть якісь умови. Це буде кілька років. А ми при цьому не матимемо ні виходу до моря, нічого не матимемо. І вони після цього розгорнуться за рік і підуть на Миколаїв, Одесу. Ми розуміємо, що відбувається. А потім ще раз захочуть повернутися, наприклад, до нашої столиці», - наголосив Зеленський.

За його словами, Україна не погодиться на такі умови, щоб лише якось стабілізувати ситуацію на лінії фронту та заспокоїти РФ. «Тому до зими ми хочемо багато чого», - підсумував він.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"
Атака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої БританіїАтака Росії на ЗАЕС стане порушенням статуту НАТО - посадовці США та Великої Британії
Британські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в УкраїніБританські аналітики пояснили причини масового знищення російських танків в Україні
Заклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з АвстріїЗаклики російського посла до геноциду українців: Україна пропонує видворити Ульянова з Австрії
Російські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідкаРосійські окупанти підійшли до околиць Бахмута – британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
У Криму російська агресія почалася. У Криму - буде її фінал – ЗеленськийУ Криму російська агресія почалася. У Криму - буде її фінал – Зеленський
Україна подала низку термінових вимог до ЄСПЛ щодо захисників АзовсталіУкраїна подала низку термінових вимог до ЄСПЛ щодо захисників Азовсталі
"Це точно не наша відповідальність": Зеленський про смерть Дугіної"Це точно не наша відповідальність": Зеленський про смерть Дугіної
Фанатка "руського миру" втекла з Донбасу на Львівщину: "Закликала до припинення існування України"Фанатка "руського миру" втекла з Донбасу на Львівщину: "Закликала до припинення існування України"
Прем’єр Швеції анонсувала новий пакет допомоги для УкраїниПрем’єр Швеції анонсувала новий пакет допомоги для України
Україна буде повністю готова до вступу до ЄС до кінця 2024 року — ШмигальУкраїна буде повністю готова до вступу до ЄС до кінця 2024 року — Шмигаль
Польща та Україна працюють над новим договором – радник ДудиПольща та Україна працюють над новим договором – радник Дуди
Напружена ніч на Дніпропетровщині: Резніченко розповів про наслідки та число пораненихНапружена ніч на Дніпропетровщині: Резніченко розповів про наслідки та число поранених
Україна заснувала новий дипломатично-безпековий формат "Київська ініціатива"Україна заснувала новий дипломатично-безпековий формат "Київська ініціатива"
Зеленський підписав закон про обов’язковість бомбосховищ у кожній новобудовіЗеленський підписав закон про обов’язковість бомбосховищ у кожній новобудові
Последние новости
Подгружаем последние новости