Зеленський розповів, чи погодиться Україна на новий режим припинення вогню
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не підтримує заморожування бойових дій через негайне запровадження режиму припинення вогню.
На підсумковій пресконференції саміту Кримської платформи Зеленський, відповідаючи на
«У тому місці, де ми знаходимося, ми до режиму припинення вогню не готові. Ми пояснили, що Мінська-3 не буде. Або Мінська-5, Мінська-7 тощо. Ми в ці ігри не гратимемо. Тому що це пастка».
Це призведе до втрати захопленого окупантами півдня України та затягування конфлікту на кілька років.
«Потім будуть якісь умови. Це буде кілька років. А ми при цьому не матимемо ні виходу до моря, нічого не матимемо. І вони після цього розгорнуться за рік і підуть на Миколаїв, Одесу. Ми розуміємо, що відбувається. А потім ще раз захочуть повернутися, наприклад, до нашої столиці», - наголосив Зеленський.
За його словами, Україна не погодиться на такі умови, щоб лише якось стабілізувати ситуацію на лінії фронту та заспокоїти РФ. «Тому до зими ми хочемо багато чого», - підсумував він.