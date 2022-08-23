ЗСУ збили ще один російський вертоліт Ка-52

Це вже п'ятий такий гелікоптер, збитий нашими захисниками в серпні, інформує ZN.ua.

ЗСУ збили ще один російський вертоліт Ка-52
© Википедия

Українські бійці продовжують нищити російську авіацію. У вівторок, 23 серпня, захисники з підрозділу зенітно-ракетних військ збили ще один ворожий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на сході нашої держави. Про це повідомила пресслужба Угруповання Об'єднаних сил у Facebook.

"В День Державного Прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони сходу знищили вертоліт Ка-52", – йдеться в повідомленні.


Максим Царук, ZN.ua





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