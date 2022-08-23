ЗСУ збили ще один російський вертоліт Ка-52

Українські бійці продовжують нищити російську авіацію. У вівторок, 23 серпня, захисники з підрозділу зенітно-ракетних військ збили ще один ворожий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" на сході нашої держави. Про це повідомила пресслужба Угруповання Об'єднаних сил у Facebook .

"В День Державного Прапора України підрозділи зенітно-ракетних військ Сил оборони сходу знищили вертоліт Ка-52", – йдеться в повідомленні.