Українські військові знищили два командні пункти та склади боєприпасів військ РФ в Херсонській області

ЗСУ продовжують знищувати склади та живу силу ворога.

Українські військові знищили два командні пункти та склади боєприпасів військ РФ в Херсонській області
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Українські військові знищили два командні пункти та два склади з боєприпасами в Херсонській області, зазначили в Оперативному командуванні "Південь" у Facebook.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ також ліквідували 23 окупанта, броньований тягач та танк Т-72.

Окупанти двічі атакували гелікоптерами позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення.


Анна Конюченко, ZN.ua





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