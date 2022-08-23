Українські військові знищили два командні пункти та склади боєприпасів військ РФ в Херсонській області

Українські військові знищили два командні пункти та два склади з боєприпасами в Херсонській області, зазначили в Оперативному командуванні "Південь" у Facebook.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено склад з боєприпасами та командний пункт 247-го десантно-штурмового полку в Чорнобаївці, а також командний пункт 331 парашутно-десантного полку в Нововоскресенському і ще один склад з боєприпасами в Благодатному", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ також ліквідували 23 окупанта, броньований тягач та танк Т-72.

Окупанти двічі атакували гелікоптерами позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення.